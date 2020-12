Conte: “Il voto su riforma Mes? Non lo temo. L’Italia è protagonista in Ue”. Di Maio al M5s: “Non diamo il fianco a chi vuole sostituirlo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non teme il voto del 9 dicembre sulla riforma del Mes. Il motivo è il merito, dice in una lunga intervista a Repubblica: il voto non sarà sull’attivazione del fondo salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo delL’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012?. Al direttore del giornale Maurizio Molinari che gli ricorda la presa di posizione di ieri di Beppe Grillo sul tema, il capo del governo ribatte che d’altra parte “con questo governo L’Italia sta dimostrando di poter essere protagonista in Europa e questa consapevolezza non può non favorire la coesione tra le forze politiche di maggioranza e al loro interno”. Anzi, di più: “L’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppenon teme ildel 9 dicembre sulladel. Il motivo è il merito, dice in una lunga intervista a Repubblica: ilnon sarà sull’attivazione del fondo salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo del, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012?. Al direttore del giornale Maurizio Molinari che gli ricorda la presa di posizione di ieri di Beppe Grillo sul tema, il capo del governo ribatte che d’altra parte “con questo governosta dimostrando di poter esserein Europa e questa consapevolezza non può non favorire la coesione tra le forze politiche di maggioranza e al loro interno”. Anzi, di più: “...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - matteosalvinimi : 993 morti, televendita di Conte, Parlamento ignorato, famiglie divise, piccoli Comuni isolati, Italia nel caos. Il Quirinale che dice? - matteosalvinimi : Parla Conte, il 90% dei commenti sulla sua diretta social sono critiche e insulti. Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio. - cappelIaiomatto : Conte, non temo il voto sul #Mes @GiuseppeConteIT #ANSA - MPenikas : FQ: Conte: “Il voto su riforma Mes? Non lo temo. L’Italia è protagonista in Ue”. Di Maio al M5s: “Non diamo il fia… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Il Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera