Assassinò la fidanzata 16enne | Lucio Marzo chiede di lavorare fuori dal carcere

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 3 dicembre 2020) . Dopo soli tre anni di detenzione,, il giovane assassino dellaNoemi Durini,didal. Per la Legge ne ha diritto, in quanto condannato per il delitto, che ha confessato, quando era minore di 18 anni. La polemica: “Non ha mai compreso la gravità di quanto ha fatto, si rischia la devittimizzazione della povera Noemi”., l’assassino reo confesso dallaminorenne, Noemi Durini, sepolta viva a Castrignano 3 anni fa,didal. Già da tempo, il 20enne, entrato inquando era ancora minorenne, lavora nel ...