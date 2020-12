Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza e lo usavano per finanziare un terrorista: due tunisini denunciati a Bologna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Percepivano senza averne diritto il reddito di cittadinanza e ne usavano una parte per finanziare un foreign fighter in Tunisia. Così due cittadini tunisini sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Bologna, dopo le indagini svolte dal Gico e coordinate dal pm Antonio Gustapane, che hanno accertato, attraverso l’esame di segnalazioni per operazioni sospette, l’analisi dei flussi di conti correnti bancari e il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale messi a disposizione da Europol attraverso il Terrorism finance tracking Program, oltre che grazie a mirate attività tecniche, appostamenti, pedinamenti e perquisizioni locali e personali, come i due abbiano ricevuto circa 12mila euro fino ad aprile grazie a false dichiarazioni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)senza averne diritto ildie neuna parte perun foreign fighter in Tunisia. Così due cittadinisono statidalla Guardia di finanza di, dopo le indagini svolte dal Gico e coordinate dal pm Antonio Gustapane, che hanno accertato, attraverso l’esame di segnalazioni per operazioni sospette, l’analisi dei flussi di conti correnti bancari e il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale messi a disposizione da Europol attraverso il Terrorism finance tracking Program, oltre che grazie a mirate attività tecniche, appostamenti, pedinamenti e perquisizioni locali e personali, come i due abbiano ricevuto circa 12mila euro fino ad aprile grazie a false dichiarazioni dei ...

bianca_caimi : RT @TgrRai: #Bologna, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza - per un importo di circa 12mila euro - usandolo anche per finan… - PandaRosso8 : RT @TgrRai: #Bologna, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza - per un importo di circa 12mila euro - usandolo anche per finan… - TgrRai : #Bologna, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza - per un importo di circa 12mila euro - usandolo anc… - infoitinterno : Percepivano il reddito di cittadinanza indebitamente: scoperti quattro 'furbetti' nel cuneese - TargatoCN : Percepivano il reddito di cittadinanza indebitamente: scoperti quattro 'furbetti' nel cuneese -

Ultime Notizie dalla rete : Percepivano indebitamente HTTP/1.1 Server Too Busy