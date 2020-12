Coronavirus: alberghi in montagna aperti, a capodanno solo servizio in camera dalle 18 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, gli alberghi di montagna resteranno aperti. Per evitare veglioni e assembramenti di ogni tipo, il 31 dicembre alle ore 18 i ristoranti delle strutture alberghiere -al pari degli altri ristoranti sull’intero territorio nazionale- dovranno chiudere i battenti, e sarà concesso esclusivamente il servizio in camera. (di Ileana Sciarra) L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, glidiresteranno. Per evitare veglioni e assembramenti di ogni tipo, il 31 dicembre alle ore 18 i ristoranti delle struttureere -al pari degli altri ristoranti sull’intero territorio nazionale- dovranno chiudere i battenti, e sarà concesso esclusivamente ilin. (di Ileana Sciarra) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

