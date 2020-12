Ambra Angiolini | la verità sul rapporto a 15 anni con Boncompagni

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha rivelato lasulcon Gi, conosciuto quando aveva soli 15grazie alla programma Non è la Rai. Quando Giall’inizio degli’90 lanciò il nuovo programma “Non è la Rai“, scelseper la conduzione, preferendola a Paolo Bonolis. Tra i due c’è sempre stato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

moonflovers : bona, vagamente mi ricorda ambra angiolini idk - SfideTv : RT @MediasetPlay: Cosa stiamo cercando ancora? ?? Una confessione... vera! ??????? Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti vi ricordano l'appuntame… - Sphinx_ligustri : Oggi con la sessa calma di Ambra Angiolini da Victor Victoria - MediasetPlay : Cosa stiamo cercando ancora? ?? Una confessione... vera! ??????? Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti vi ricordano l'app… - zazoomblog : “Sono stata querelata” Ambra Angiolini rivela un particolare inedito di Non è la Rai - #“Sono #stata #querelata”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

In occasione della messa in onda in prima tv de Il Silenzio dell’Acqua 2 ecco la nostra intervista a Riccardo Maria Manera (Matteo)!Ambra Angiolini: post tutto da ridere! - Scopri cosa ha fatto - Ambra Angiolini è un'attrice molto apprezzata ed amata dal pubblico, ma è anche una donna estremamente divertente ed ironica. La nostra ...