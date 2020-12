Virginia Raggi | processo Marra | “Io vado avanti”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Intervistata da Rainews 24, la sindaca di Romaha detto: “Ioavanti, in questo momento la città ha bisogno di una guida sicura e onesta”. Così ha risposto in merito a cosa farà se verrà condannata aldi appello per la nomina di Renato. Si è poi congratulata: “Complimenti ai carabinieri e alle forze ordine. Con questa amministrazione abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro: no alla criminalità”, ha detto la sindaca, commentando il blitz dei Carabinieri di oggi che ha portato a 28 arresti fra i quali quello di Michele Senese. “Ricordo che da questo punto di vista, abbiamo lavorato all’abbattimento delle villette dei Casamonica, contro il clan Spada, ora c’è l’arresto di Senese. Insomma il messaggio è forte.” Sul Natale laha ...