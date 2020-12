‘Ti faccio finire su una sedia a rotelle’: e picchia con calci e pugni la compagna. 42enne finisce agli arresti domiciliari ma…evade (Di martedì 1 dicembre 2020) picchiava continuamente la compagna. calci, pugni e minacce, a volte anche davanti ai figli minori. E’ per questo motivo che l’uomo violento, T.M, cittadino romeno del 1978, ieri pomeriggio è stato allontanato dalla casa familiare e posto agli arresti domiciliari. Ma a niente è servito il provvedimento perché l’uomo è immediatamente evaso dal domicilio. Fermato e arrestato per evasione. I fatti La Polizia di Stato – Questura di Latina continua a prestare particolare attenzione alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili e, a tal riguardo, nel pomeriggio di ieri i poliziotti della II Sezione della Squadra Mobile, composta da personale altamente specializzato nella trattazione dei reati contro la persona, hanno dato esecuzione ad un provvedimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020)va continuamente lae minacce, a volte anche davanti ai figli minori. E’ per questo motivo che l’uomo violento, T.M, cittadino romeno del 1978, ieri pomeriggio è stato allontanato dalla casa familiare e posto. Ma a niente è servito il provvedimento perché l’uomo è immediatamente evaso dal domicilio. Fermato e arrestato per evasione. I fatti La Polizia di Stato – Questura di Latina continua a prestare particolare attenzione alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili e, a tal riguardo, nel pomeriggio di ieri i poliziotti della II Sezione della Squadra Mobile, composta da personale altamente specializzato nella trattazione dei reati contro la persona, hanno dato esecuzione ad un provvedimento ...

