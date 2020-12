Nocera Inferiore, spaccio di cocaina durante il lockdown: arrestato 58enne (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Pochi giorni fa, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una misura cautelare personale nei confronti di G. B. D., pluripregiudicato di Nocera Inferiore (SA), ritenuto responsabile della detenzione e dello spaccio di cocaina. Lo scorso mese di giugno, durante una perquisizione presso l’abitazione del pusher, i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore avevano già proceduto al suo arresto in flagranza, avendo rinvenuto svariate dosi, confezionate e pronte per la vendita, insieme alla tipica strumentazione da taglio della “polvere bianca” e ad un centinaio di euro in contanti, presumibile provento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Pochi giorni fa, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una misura cautelare personale nei confronti di G. B. D., pluripregiudicato di(SA), ritenuto responsabile della detenzione e dellodi. Lo scorso mese di giugno,una perquisizione presso l’abitazione del pusher, i Finanzieri della Compagnia diavevano già proceduto al suo arresto in flagranza, avendo rinvenuto svariate dosi, confezionate e pronte per la vendita, insieme alla tipica strumentazione da taglio della “polvere bianca” e ad un centinaio di euro in contanti, presumibile provento ...

marconap75 : RT @MunaronLuisella: UN GIGANTE BUONO ABBANDONATO DA GIORNI DAVANTI AD UN SUPERMERCATO... LUI ANCORA CI CREDEVA CHE SAREBBERO TORNATI A PRE… - AquilottoEddy : RT @MunaronLuisella: UN GIGANTE BUONO ABBANDONATO DA GIORNI DAVANTI AD UN SUPERMERCATO... LUI ANCORA CI CREDEVA CHE SAREBBERO TORNATI A PRE… - anneEli89179306 : RT @cotrozzi_lisa: ONE...13 ANNI,7kg BUTTATO IN STRADA E DESTINATO AD UM BRUTTO CANILE...È ANZIANO E CARDIOPATICO PRENDE CARDISURE MEZZA MA… - StreetNews24 : Brutto stop per il Nola che non riesce a ripetersi dopo la bella prestazione casalinga contro la capolista Monteros… - onthegroundJj : RT @AvvBiancoNero: siamo scandalosi, ok, ma solo la @juventusfc in Italia è talmente corretta da non dire nulla sulla designazione di uno n… -