Kiruna | una città incastonata tra i ghiacci | vista dai satelliti

(Di martedì 1 dicembre 2020) Incastrata come un tassello scuro in un mosaico bianco: è così che appare, lapiù a nord della Svezia, in questa immagine regalataci dalla sonda Sentinel-2 dell’Esa. Situata a 145 chilometri più in alto rispetto al circolo polare artico, è circondata da neve eo, e sono visibili le (poche) strade che la connettono al resto del paese. Nonostante questo isolamento, è nei pressi di questo centro urbano che ritroviamo una delle sedi più attive dell’Agenzia spaziale europea, ideata per il supporto alle operazioni nell’orbita polare, laGround Station, visibile verso sinistra nell’inquadratura. Nel video che descrive lo scatto, trovate tutto quello che c’è da sapere su questa base e sulla natura attorno a questamolto particolare. (Credit video: Esa) Wired.