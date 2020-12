‘Ogni Mattina’, Ciacci positivo al Covid. Adriana Volpe e Alessio Viola conducono da casa (Di lunedì 30 novembre 2020) I conduttori Adriana Volpe e Alessio Viola sono costretti a condurre da casa: Giovanni Ciacci è risultato positivo al Coronavirus. Solo qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti, inviata del programma ‘Ogni Mattina’, aveva dichiarato di essere positiva al Covid-19. Nel weekend, dopo il controllo di routine, la stessa sorte è toccata ad un altro membro dello L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 30 novembre 2020) I conduttorisono costretti a condurre da: Giovanniè risultatoal Coronavirus. Solo qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti, inviata del programma, aveva dichiarato di essere positiva al-19. Nel weekend, dopo il controllo di routine, la stessa sorte è toccata ad un altro membro dello L'articolo Curiosauro.

