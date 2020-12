MotoGP: scatto 'virale' per Zarco e la fidanzata in sella alla Ducati Diavel (Di lunedì 30 novembre 2020) Con la stagione MotoGP ormai conclusa , per i piloti della classe regina è tempo di relax. Ma la 'fissa' per le moto non scompare mai ed ecco che Johann Zarco , in viaggio in Italia con la fidanzata, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 30 novembre 2020) Con la stagioneormai conclusa , per i piloti della classe regina è tempo di relax. Ma la 'fissa' per le moto non scompare mai ed ecco che Johann, in viaggio in Italia con la, ...

motosprint : #MotoGP: scatto “virale” per #Zarco e la fidanzata in sella alla #Ducati #Diavel - laurasabatini3 : RT @VikyBorgomeo: Scatto d'autore #valentino #Rossi spicca il volo #MotoGP Portuguese Grand Prix at the Algarve International Circuit in P… - Early911 : RT @VikyBorgomeo: Scatto d'autore #valentino #Rossi spicca il volo #MotoGP Portuguese Grand Prix at the Algarve International Circuit in P… - marcopiva77 : RT @VikyBorgomeo: Scatto d'autore #valentino #Rossi spicca il volo #MotoGP Portuguese Grand Prix at the Algarve International Circuit in P… - VikyBorgomeo : Scatto d'autore #valentino #Rossi spicca il volo #MotoGP Portuguese Grand Prix at the Algarve International Circui… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP scatto HTTP/1.1 Server Too Busy