Napoli, la proposta di de Magistris: fermata Linea 6 intitolata a Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ha lanciato la proposta di chiamare "Mostra-Maradona" la fermata della metropolitana Linea 6 che entrerà in funzione a Fuorigrotta: "Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6 della metropolitana nella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata Mostra d'Oltremare). Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-Maradona (è la stazione per recarsi allo stadio comunale Diego Armando Maradona). Ed anche perché all'interno della stazione allestiremo una mostra dedicata a Maradona ed al Napoli. CDiego osì avremo un'altra stazione dedicata ...

