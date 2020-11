Gattuso: “Dobbiamo avere questa voglia sempre” (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo sulla Roma. Queste le sue parole: “Dobbiamo giocare con questa intensità, con questa voglia ogni partita. Il mio compito è questo, dare continuità alla squadra. Non dobbiamo sottovalutare nulla, già quando si entra in pullman e l’aria che si respira in spogliatoio. Quando non abbiamo palla mi piace che si chiudano le linee di passaggio, come oggi. Abbiamo fatto una grandissima partita. Quando sei in difficoltà devi stare là, da squadra organizzata”. Su Maradona: “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina. E’ giusto, Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è. Però ora dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, Gennaro, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo sulla Roma. Queste le sue parole:giocare conintensità, conogni partita. Il mio compito è questo, dare continuità alla squadra. Non dobbiamo sottovalutare nulla, già quando si entra in pullman e l’aria che si respira in spogliatoio. Quando non abbiamo palla mi piace che si chiudano le linee di passaggio, come oggi. Abbiamo fatto una grandissima partita. Quando sei in difficoltà devi stare là, da squadra organizzata”. Su Maradona: “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deveanche buonsenso. Troppa gente senza mascherina. E’ giusto, Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è. Però ora dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne ...

