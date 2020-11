Mike Tyson-Roy Jones, su che canale vederlo in tv e streaming. Orario, programma, palinsesto (Di sabato 28 novembre 2020) Tra la notte e la prima mattina italiana Mike Tyson e Roy Jones Jr. metteranno sul ring, seppure a solo titolo di esibizione sulle otto riprese con durata di due minuti rispetto ai canonici tre, un numero impressionante di titoli mondiali vinti e di storia del pugilato. Sebbene senza nulla di titolato in palio, questa sfida offre senza dubbio alcuno uno spaccato di quello che è stata la boxe, in molte sue sfaccettature, negli anni dal 1985 al 2005. Da una parte un uomo che ha raccolto la definizione di picchiatore più devastante della storia, tante erano le sue vittorie ottenute prestissimo nei combattimenti, dall’altra un personaggio che ha saputo continuare anche molto oltre i quarant’anni, e che negli Anni ’90 è stato l’uomo in grado di vincere in non meno di quattro categorie diverse. Mancherà solo una cosa: il pubblico, che per ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Tra la notte e la prima mattina italianae RoyJr. metteranno sul ring, seppure a solo titolo di esibizione sulle otto riprese con durata di due minuti rispetto ai canonici tre, un numero impressionante di titoli mondiali vinti e di storia del pugilato. Sebbene senza nulla di titolato in palio, questa sfida offre senza dubbio alcuno uno spaccato di quello che è stata la boxe, in molte sue sfaccettature, negli anni dal 1985 al 2005. Da una parte un uomo che ha raccolto la definizione di picchiatore più devastante della storia, tante erano le sue vittorie ottenute prestissimo nei combattimenti, dall’altra un personaggio che ha saputo continuare anche molto oltre i quarant’anni, e che negli Anni ’90 è stato l’uomo in grado di vincere in non meno di quattro categorie diverse. Mancherà solo una cosa: il pubblico, che per ...

