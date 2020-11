Gattuso: «Non so se a Napoli è più importante San Gennaro o Maradona» (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro il Rjieka Cosa ha sentito alla notizia? «Tanti bei ricordi. Ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego e di cenare con lui. È morto, ma non morirà mai perché ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata, ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. Già ieri sera si vedeva che la città respirava un’aria diversa. È stata una grande perdita. Il rammarico forse è che gli volevo dare qualche scarpata da giocatore ma non ne ho avuto la possibilità. È andato a far compagnia a mia sorella» Come si continua con questa tristezza? «Dobbiamo lavorare. Abbiamo il dovere di lavorare. Dopo in città se ne parlerà ancora per tanto tempo. Noi adesso giocheremo ogni tre giorni e rispetteremo i nostri impegni sperando di riuscire a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tecnico delRinoha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro il Rjieka Cosa ha sentito alla notizia? «Tanti bei ricordi. Ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego e di cenare con lui. È morto, ma non morirà mai perché ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata, ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. Già ieri sera si vedeva che la città respirava un’aria diversa. È stata una grande perdita. Il rammarico forse è che gli volevo dare qualche scarpata da giocatore ma non ne ho avuto la possibilità. È andato a far compagnia a mia sorella» Come si continua con questa tristezza? «Dobbiamo lavorare. Abbiamo il dovere di lavorare. Dopo in città se ne parlerà ancora per tanto tempo. Noi adesso giocheremo ogni tre giorni e rispetteremo i nostri impegni sperando di riuscire a ...

