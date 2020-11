GF Vip, il crollo di Tommaso Zorzi: “Si rade a zero come Britney Spears” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tommaso Zorzi ha deciso di radersi a zero i capelli al Gf vip 5, un gesto choc che a molti ricorda il crollo pricofisico che la principessa del Pop Britney Spears ebbe nel lontano 2007. Tra i tanti a paragonare l’attuale stato psicofisico di Zorzi a quello storico di Britney è la sorella dell’influencer, Gaia, così come da lei palesato in un tweet lanciato in rete nelle ultime ore. Tommaso ha a quanto pare dato libero sfogo alla sua voglia di cambiamento, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del reality fino ai primi mesi del 2021, una notizia che lo ha segnato molto. Vi svisceriamo nell’articolo cosa è accaduto a Zorzi. Gf vip news, Tommaso Zorzi non prende ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha deciso dirsi ai capelli al Gf vip 5, un gesto choc che a molti ricorda ilpricofisico che la principessa del PopSpears ebbe nel lontano 2007. Tra i tanti a paragonare l’attuale stato psicofisico dia quello storico diè la sorella dell’influencer, Gaia, cosìda lei palesato in un tweet lanciato in rete nelle ultime ore.ha a quanto pare dato libero sfogo alla sua voglia di cambiamento, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del reality fino ai primi mesi del 2021, una notizia che lo ha segnato molto. Vi svisceriamo nell’articolo cosa è accaduto a. Gf vip news,non prende ...

