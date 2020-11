Arriva una docu-serie su Nicki Minaj, la prorompente regina del rap (Di martedì 24 novembre 2020) Oltre 123 milioni di follower su Instagram, triplo disco di platino negli Usa per il suo album di debutto “Pink Friday”, quarta donna ad aver venduto più dischi nella storia della musica e rapper femminile che ne ha venduti di più in assoluto. E adesso per Nicki Minaj, regina del rap, Arriva anche un documentario dedicato alla sua vita. Ad annunciarlo con un video sui social è la stessa artista, che su Instagram ha come nickname, Barbie. “Sono estremamente grata ed entusiasta di poter condividere questa notizia con voi oggi. Non avrei potuto essere più contenta del coinvolgimento di HBO Max nell’aiutarmi a raccontare la mia storia in modo delicato e memorabile. Un modo che i miei fan ameranno per sempre”, scrive la rapper, reduce da ben due premi appena vinti agli American Music Awards. All’anagrafe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) Oltre 123 milioni di follower su Instagram, triplo disco di platino negli Usa per il suo album di debutto “Pink Friday”, quarta donna ad aver venduto più dischi nella storia della musica e rapper femminile che ne ha venduti di più in assoluto. E adesso perdel rap,anche unmentario dedicato alla sua vita. Ad annunciarlo con un video sui social è la stessa artista, che su Instagram ha come nickname, Barbie. “Sono estremamente grata ed entusiasta di poter condividere questa notizia con voi oggi. Non avrei potuto essere più contenta del coinvolgimento di HBO Max nell’aiutarmi a raccontare la mia storia in modo delicato e memorabile. Un modo che i miei fan ameranno per sempre”, scrive la rapper, reduce da ben due premi appena vinti agli American Music Awards. All’anagrafe ...

DiodatoMusic : Il 29 novembre arriva “Storie di un’altra estate”, la docu-serie in esclusiva su @RaiPlay. Sarà una piccola raccol… - marcodimaio : Queste parole sono indegne per un senatore. Indegne per un essere umano. #Morra non si dimetterà mai, ma almeno dov… - peppeprovenzano : Dopo la buona notizia di qualche giorno fa della nomina di Antonella Polimeni a rettrice de La Sapienza, arriva ogg… - fo1984 : RT @539th: Sinora dopo 6 regioni su 21 il saldo dei ricoverati è negativo e l'aumento rispetto a una settimana fa è solo +3%. Con questi da… - GhostJR__ : Il 2020 mi ha insegnato una cosa banale quanto fondamentale: Non c'è mai fine al peggio. Dopo la sconfitta del Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva una Un’ambulanza che arriva dal cuore Brescia Oggi Il duello sullo stop allo sci (mentre i morti per Covid superano i 50 mila)

Buongiorno. La media italiana è ancora di un morto ogni due minuti e rotti, ieri abbiamo superato le 50 mila vittime (ufficiali) dall’inizio dell’epidemia ma la domanda attorno a cui molti si arrovell ...

Il Black Friday di Microsoft è qui: tutti gli sconti dai Surface all’Xbox

Le offerte pensate da Microsoft e dedicate agli sconti di fine novembre possono essere interessanti per tutti, dato che l’elenco dei prodotti in offerta è davvero molto vario ...

Buongiorno. La media italiana è ancora di un morto ogni due minuti e rotti, ieri abbiamo superato le 50 mila vittime (ufficiali) dall’inizio dell’epidemia ma la domanda attorno a cui molti si arrovell ...Le offerte pensate da Microsoft e dedicate agli sconti di fine novembre possono essere interessanti per tutti, dato che l’elenco dei prodotti in offerta è davvero molto vario ...