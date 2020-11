Tornare a scuola dal 4 dicembre? Azzolina e Conte sulla spinta del Cts: «Le chiusure devastanti sugli studenti» (Di lunedì 23 novembre 2020) La scuola potrebbe riaprire i battenti già a partire dal 4 dicembre. Anche se è tutto ancora un’ipotesi, il premier Giuseppe Conte e la ministra Lucia Azzolina spingono entrambi su un dato di fatto: con un indice Rt più basso (sotto l’1%), anche gli studenti delle classi superiori avrebbero il permesso di Tornare tra i banchi nonostante la pandemia da Coronavirus in atto. La teoria prende piede dopo un verbale del Cts. Nel documento, citato da Il Fatto Quotidiano, e redatto dal coordinatore del comitato Agostino Miozzo, dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, dal presidente della Società italiana di pediatria Alberto Villani e Sergio Iavicoli dell’Inail, in cui si parla di conseguenze «devastanti sugli alunni», legate alle ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Lapotrebbe riaprire i battenti già a partire dal 4. Anche se è tutto ancora un’ipotesi, il premier Giuseppee la ministra Luciaspingono entrambi su un dato di fatto: con un indice Rt più basso (sotto l’1%), anche glidelle classi superiori avrebbero il permesso ditra i banchi nonostante la pandemia da Coronavirus in atto. La teoria prende piede dopo un verbale del Cts. Nel documento, citato da Il Fatto Quotidiano, e redatto dal coordinatore del comitato Agostino Miozzo, dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, dal presidente della Società italiana di pediatria Alberto Villani e Sergio Iavicoli dell’Inail, in cui si parla di conseguenze «alunni», legate alle ...

