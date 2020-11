Flash News del 22 Novembre 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) L’Italia è ancora nel pieno della seconda ondata di contagi da Coronavirus: ieri si sono registrati 34.767 nuovi casi e quasi 700 morti. La curva da alcuni giorni si è appiattita ma gli ospedali restano in affanno, allo studio del Governo un eventuale allentamento delle misure restrizioni con il prossimo DPCM in vista del Natale. Si cerca un equilibrio con il desiderio di sbloccare i settori dell’economia e la necessità di evitare una terza ondata di contagio. Tensione nell’esecutivo sulla riapertura della scuola, cruciale per le prossime decisioni sarà l’andamento della curva epidemiologica. L’attenzione deve quindi restare alta, gli esperti continuano a raccomandare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro interpersonale. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico; Dal G20 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 novembre 2020) L’Italia è ancora nel pieno della seconda ondata di contagi da Coronavirus: ieri si sono registrati 34.767 nuovi casi e quasi 700 morti. La curva da alcuni giorni si è appiattita ma gli ospedali restano in affanno, allo studio del Governo un eventuale allentamento delle misure restrizioni con il prossimo DPCM in vista del Natale. Si cerca un equilibrio con il desiderio di sbloccare i settori dell’economia e la necessità di evitare una terza ondata di contagio. Tensione nell’esecutivo sulla riapertura della scuola, cruciale per le prossime decisioni sarà l’andamento della curva epidemiologica. L’attenzione deve quindi restare alta, gli esperti continuano a raccomandare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro interpersonale. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico; Dal G20 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Le strategie di Gattuso per Napoli-Milan e le ultime sul Rijeka – LE FLASH NEWS DI CN1926 CalcioNapoli1926.it Scuola, flash mob a Milano: "lezioni carbonare" al parco

Napoli, sabato flash-mob contro la chiusura anticipata della Funicolare

Nella serata di ieri 27 settembre, nella Stazione di Napoli Centrale, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un cittadino italiano per rapina aggravata e tentata violenza sessuale.Alle... La direzione st ...

