Stupra l'educatrice del centro: preso un minorenne straniero (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Garau Ancora in attesa di giudizio, il presunto responsabile si trova nel carcere minorile del Pratello Ha rinchiuso un'educatrice del centro per minori della provincia di Ravenna presso il quale era ospite all'interno di una stanza, abusando di lei durante la notte ed ora dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata. Protagonista in negativo della vicenda, secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino", un giovane extracomunitario di cui non è ancora stata rivelata la nazionalità. La vittima, un'operatrice in servizio presso una struttura dedicata all'accoglienza di minorenni non accompagnati o con alle spalle problematiche di vario genere o con precedenti di polizia, ha sporto denuncia, e per questo motivo il responsabile, in attesa di giudizio, si trova ora dietro le sbarre del carcere del carcere minorile ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Garau Ancora in attesa di giudizio, il presunto responsabile si trova nel carcere minorile del Pratello Ha rinchiuso un'delper minori della provincia di Ravenna presso il quale era ospite all'interno di una stanza, abusando di lei durante la notte ed ora dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata. Protagonista in negativo della vicenda, secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino", un giovane extracomunitario di cui non è ancora stata rivelata la nazionalità. La vittima, un'operatrice in servizio presso una struttura dedicata all'accoglienza di minorenni non accompagnati o con alle spalle problematiche di vario genere o con precedenti di polizia, ha sporto denuncia, e per questo motivo il responsabile, in attesa di giudizio, si trova ora dietro le sbarre del carcere del carcere minorile ...

MediasetTgcom24 : Stupra educatrice in centro minori nel Ravennate: giovane arrestato #ravenna - the_fourty : RT @Adri19510: ECCO CHI SCAPPA DALLE GUERRE E I NOSTRI POLITICI ACCOLGONO A TUTTI I COSTI !!!!!! - EdiMommi : E via andare! Altro che mascherine.. - 123stoka : @USugo @Giacinto_Bruno Noooooooooooooooooooooo caaaaavolo non avevo indovinato.... è un MIGRANTE, chi l'avrebbe mai… - Nanoalto : Ravenna: minore stupra la sua educatrice in un centro di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Stupra educatrice Stupra educatrice in un centro minori nel Ravennate: giovane arrestato TGCOM “Ferite di rara brutalità sul corpo” Minorenne stupra la sua educatrice

Violentata con estrema violenza dal minorenne che assistiva in un centro di recupero per ex carcerati. E' successo in Romagna.

Ravenna: minore stupra la sua educatrice in un centro di recupero

L’educatrice si è presentata al pronto soccorso per denunciare l'avvenuta violenza da parte di un minorenne da lei seguito.

Violentata con estrema violenza dal minorenne che assistiva in un centro di recupero per ex carcerati. E' successo in Romagna.L’educatrice si è presentata al pronto soccorso per denunciare l'avvenuta violenza da parte di un minorenne da lei seguito.