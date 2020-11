Scontri in piazza San Carlo, il pm chiede un anno e otto mesi per la sindaca Appendino (Di venerdì 20 novembre 2020) Un anno e otto mesi per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose nell’ambito del processo per gli Scontri drammatici del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. Durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il fuggi fuggi della folla, assiepata davanti al maxi chermo, in preda a un’ondata di panico causò 2 morti e oltre 1500 feriti. Scontri a Torino, chiesti 20 mesi per l’Appendino Due le vittime: Erika Pioletti e Marisa D’Amato, rimasta tetraplegica, e deceduta nel gennaio 2019 . I 20 mesi di reclusione per la sindaca grillina, già nei guai con la giustizia per falso in bilancio, sono la richiesta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Unper ladi Torino, Chiara. Imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose nell’ambito del processo per glidrammatici del 3 giugno 2017 inSan. Durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il fuggi fuggi della folla, assiepata davanti al maxi chermo, in preda a un’ondata di panico causò 2 morti e oltre 1500 feriti.a Torino, chiesti 20per l’Due le vittime: Erika Pioletti e Marisa D’Amato, rimasta tetraplegica, e deceduta nel gennaio 2019 . I 20di reclusione per lagrillina, già nei guai con la giustizia per falso in bilancio, sono la richiesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontri piazza Scontri piazza Libertà, da Rifondazione Comunista sconcerto per 60 indagati triestecafe.it Coronavirus, in Svizzera esauriti posti terapia intensiva. Germania, scontri in piazza

Via libera in Usa a test fai da te. New York chiude le scuole. Gran Bretagna, 70.839 morti 'in eccesso' rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Weinstein sta male. Mini lockdown in Australia. In Fran ...

Giornata mondiale dell’infanzia, a salvare i giovani non sarà un’alleanza con gli adulti. Anzi

