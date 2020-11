Tommaso Zorzi svela i suoi tre sogni erotici: uno gli risponde via social – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Tommaso Zorzi svela chi è il suo sogno erotico. Anzi, i suoi sogni erotici dal momento che sono esattamente tre. Nella Casa del GF Vip c’è spazio anche per l’immaginazione ed un po’ di pepe ed oggi il giovane influencer ha svelato qualcosa di inedito su di sé, incalzato dall’amico Giacomo Urtis. Con chi fidanzerebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 19 novembre 2020)chi è il suo sogno erotico. Anzi, idal momento che sono esattamente tre. Nella Casa del GF Vip c’è spazio anche per l’immaginazione ed un po’ di pepe ed oggi il giovane influencer hato qualcosa di inedito su di sé, incalzato dall’amico Giacomo Urtis. Con chi fidanzerebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - AleNorbi : @EnricoNigiotti @valli_ele siamo tutte un po' Tommaso Zorzi ?? - fuoridallhype_ : RT @resilienvza: La mia vita sentimentale descritta da Tommaso Zorzi: #GFVIP - itsaboutlou : RT @_Litote: Tommaso Zorzi l'inscalfibile, re del 'non ho bisogno di nessuno, me la cavo da solo, io sono l'àncora di me stesso' che fa un… -