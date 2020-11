Lega Serie A approva ingresso dei fondi. Club dicono sì a 1,7 miliardi (Di giovedì 19 novembre 2020) L'assemblea della Lega di Serie A ha approvato all'unanimità in assemblea l'offerta del consorzio CVC-Advent-Fsi, che entra con il 10% nella media company nata per gestire e commercializzare i diritti tv della Serie A. Il closing arriverà tra qualche mese. I 20 Club della massima Serie quindi trovano unità e compattezza e nel momento più difficile dal calcio italiano, nel mezzo della pandemia per il coronavirus riescono a fare squadra, dicendo si all'offerta... Leggi su digital-news (Di giovedì 19 novembre 2020) L'assemblea delladiA hato all'unanimità in assemblea l'offerta del consorzio CVC-Advent-Fsi, che entra con il 10% nella media company nata per gestire e commercializzare i diritti tv dellaA. Il closing arriverà tra qualche mese. I 20della massimaquindi trovano unità e compattezza e nel momento più difficile dal calcio italiano, nel mezzo della pandemia per il coronavirus riescono a fare squadra, dicendo si all'offerta...

Corriere : Serie A, un passo nel futuro: la Lega dice sì ai Fondi. In arrivo 1,7 miliardi - ZZiliani : Solo il fatto che questa sera vada in campo questa nazionale, in un’amichevole criminalmente non cancellata col Cov… - paoloigna1 : Una celta obbligata vista la situazione finanziaria pre comatosa della lega di serie A - PicenoTime : Giudice Sportivo Serie B: Salernitana-Reggiana è 3-0 a tavolino. Campani secondi in classifica… - massimopoli : @corrini @lauraravetto Di male in peggio! ...il massimo di contributo che una donna può dare alla Lega (partito not… -