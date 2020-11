Cari esperti, perchè l’iPhone sì ed un caffè no? Cosa ci nascondete? (Di giovedì 19 novembre 2020) La domanda sorge spontanea, come amava dire il buon Lubrano, ma che senso ha tutto questo? In questa fase qui? Coda iPhone (Facebook)La “domanda nasce spontanea”, esordirebbe il buon Antonio Lubrano, indimenticato giornalista e conduttore tv, che davanti ad una scena simile, non potrebbe che pronunciarsi a modo suo. Ma che senso ha tutto ciò? Mi spiego, che senso ha tutto ciò? Mi spiego ancora meglio, perchè ipoteticamente non mi è consentito attendere per un caffè all’esterno di un bar, quanto? un minuto? ed invece mi è consentito attendere ore, ripeto, ore, in fila all’esterno di un negozio di elettronica sperando di acquistare l’ultimo modello di Iphone? Ora, chiaramente, il problema non è certo l’iPhone, e nemmeno il caffè, indiscutibilmente due “libertà” che per il momento, parliamo di poche ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) La domanda sorge spontanea, come amava dire il buon Lubrano, ma che senso ha tutto questo? In questa fase qui? Coda iPhone (Facebook)La “domanda nasce spontanea”, esordirebbe il buon Antonio Lubrano, indimenticato giornalista e conduttore tv, che davanti ad una scena simile, non potrebbe che pronunciarsi a modo suo. Ma che senso ha tutto ciò? Mi spiego, che senso ha tutto ciò? Mi spiego ancora meglio,ipoteticamente non mi è consentito attendere per unall’esterno di un bar, quanto? un minuto? ed invece mi è consentito attendere ore, ripeto, ore, in fila all’esterno di un negozio di elettronica sperando di acquistare l’ultimo modello di Iphone? Ora, chiaramente, il problema non è certo, e nemmeno il, indiscutibilmente due “libertà” che per il momento, parliamo di poche ...

cittadinodigita : Twitter mi fa paura: mai visti tanti esperti di Risk Management tutti insieme #rischio #riskmanagement Cari… - soloversacexme : RT @rita59aspra: Cari esperti sarete pure tali ma io che ho solo esperienza di vita, per la prox stagione vi consiglio di tenere piu in con… - rita59aspra : Cari esperti sarete pure tali ma io che ho solo esperienza di vita, per la prox stagione vi consiglio di tenere piu… - hidethebone74 : Sentite, cari esperti.. #MatrimonioAPrimaVista - AllShadesOfMe : Gli esperti si fanno l’applauso da soli per Giorgia e Luca! Cari miei, direi che vi è solo andata di c**o vedendo l… -