Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (2)Denis Dragus e Salvatore MolinaLAZIO (4)Luis Alberto (che lo ha annunciato sui suoi social) più altri tre di cui il club non ha svelato l'identitàPARMA (3)Juan Francisco Brunetta più due giocatori non comunicatiROMA (2)Amadou Diawara e Riccardo Calafiori SASSUOLO (3)Jeremy Toljan, Lukas Haraslin più un terzo giocatore la cui identità non è stata svelata dal ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 novembre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (2)Denis Dragus e Salvatore MolinaLAZIO (4)Luis Alberto (che lo ha annunciato sui suoi social) più altri tre di cui il club non ha svelato l'identitàPARMA (3)Juan Francisco Brunetta più due giocatori non comunicatiROMA (2)Amadou Diawara e Riccardo Calafiori SASSUOLO (3)Jeremy Toljan, Lukas Haraslin più un terzo giocatore la cui identità non è stata svelata dal ...

