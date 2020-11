PS5 è dietro l'angolo ma Sony sosterrà PS4 per almeno un paio di anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Sony ha parlato più volte negli ultimi mesi di come crede nelle generazioni e vuole offrire giochi su PS5 che saranno disponibili solo su PS5, ma PS4 ha ancora molto da offrire. Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure usciranno anche per PS4, mentre l'anno prossimo Horizon Forbidden West sarà lanciato come titolo cross-gen.E secondo il CEO di PlayStation Jim Ryan, questo tipo di supporto è qualcosa che continuerà nel prossimo futuro, anche nel 2022. Parlando in una recente intervista con GamesIndustry, Ryan ha affermato che il grandissimo coinvolgimento di pubblico di cui ha goduto PS4 negli ultimi mesi "grazie" al COVID ha aperto gli occhi di Sony sul potenziale di crescita continua della console current-gen, e la società intende continuare a coinvolgere il suo pubblico con nuovi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020)ha parlato più volte negli ultimi mesi di come crede nelle generazioni e vuole offrire giochi su PS5 che saranno disponibili solo su PS5, ma PS4 ha ancora molto da offrire. Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure usciranno anche per PS4, mentre l'anno prossimo Horizon Forbidden West sarà lanciato come titolo cross-gen.E secondo il CEO di PlayStation Jim Ryan, questo tipo di supporto; qualcosa che continuerà nel prossimo futuro, anche nel 2022. Parlando in una recente intervista con GamesIndustry, Ryan ha affermato che il grandissimo coinvolgimento di pubblico di cui ha goduto PS4 negli ultimi mesi "grazie" al COVID ha aperto gli occhi disul potenziale di crescita continua della console current-gen, e la società intende continuare a coinvolgere il suo pubblico con nuovi ...

