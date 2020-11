Così inquinamento e polveri sottili trasformano Covid-19 in un killer spietato (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Cardiovascular Research in media il 15 per cento circa dei decessi per Covid-19 nel mondo potrebbe essere imputabile all'aria inquinata. Più ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Cardiovascular Research in media il 15 per cento circa dei decessi per-19 nel mondo potrebbe essere imputabile all'aria inquinata. Più ...

globalistIT : - MassimoSantoma2 : RT @F_Scoccimarro: ???? Complimenti a #PORDENONE che si conferma una delle città più green d'ITALIA. Tra 2021 e 2022 arriveranno 15 #ecobus u… - luciancms : @toshikoadamscms in realtà le pioggie acide già ci sono ma per fortuna non è così grave come sembra, cioè si ma è q… - FratellidItalia : RT @F_Scoccimarro: ???? Complimenti a #PORDENONE che si conferma una delle città più green d'ITALIA. Tra 2021 e 2022 arriveranno 15 #ecobus u… - F_Scoccimarro : ???? Complimenti a #PORDENONE che si conferma una delle città più green d'ITALIA. Tra 2021 e 2022 arriveranno 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Così inquinamento calamitï¿ Verbania Notizie