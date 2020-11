A te gli occhi, Gigi (di M. La Ginestra) (Di lunedì 2 novembre 2020) (di Michele La Ginestra, attore, direttore artistico del Teatro 7 a Roma) Te ne sei andato via Gigi, in silenzio, discreto, all’improvviso, così come sei entrato nella mia vita, 40 anni fa, per diventare un punto di riferimento e, a tua insaputa, un Maestro, che con la sua arte, mi ha cambiato la vita…avevo appena 16 anni quando ti venni ad applaudire al Teatro Tenda, incuriosito da quel giovane artista, col camicione bianco, che stupiva con la sua Arte la città di Roma.La leggenda raccontava che quello spettacolo sarebbe dovuto restare in scena solo una settimana, ma, fu tale il successo, che rimase in cartellone per 4 anni. “A me gli occhi, please”, dicevi, ed io te li ho concessi Gigi, da subito, per farmi ipnotizzare a tal punto che, fuori da quel teatro, eccitato, mi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) (di Michele La, attore, direttore artistico del Teatro 7 a Roma) Te ne sei andato via, in silenzio, discreto, all’improvviso, così come sei entrato nella mia vita, 40 anni fa, per diventare un punto di riferimento e, a tua insaputa, un Maestro, che con la sua arte, mi ha cambiato la vita…avevo appena 16 anni quando ti venni ad applaudire al Teatro Tenda, incuriosito da quel giovane artista, col camicione bianco, che stupiva con la sua Arte la città di Roma.La leggenda raccontava che quello spettacolo sarebbe dovuto restare in scena solo una settimana, ma, fu tale il successo, che rimase in cartellone per 4 anni. “A me gli, please”, dicevi, ed io te li ho concessi, da subito, per farmi ipnotizzare a tal punto che, fuori da quel teatro, eccitato, mi ...

Dal palazzo di fronte alla clinica dove si è spento questa mattina Gigi Proietti, risuonano a tutto volume le note del "Barcarolo romano".