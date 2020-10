LIVE Sonego-Evans 6-3 4-3, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro sempre con un break di vantaggio (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Sonego, ancora punto a rete con volée alta di dritto di Evans. 40-15 Si lancia di nuovo a rete Evans, chiudendo con la volée alta. Questo è il suo gioco tipico. 30-15 Veronica di Evans. 15-15 Due punti vinti in uno da Evans, che deve scendere due volte a rete per farlo suo con il dritto. 0-15 Passante di dritto vincente di Sonego, lungolinea peraltro favorito dal nastro colpito da Evans sulla discesa a rete con la volée di dritto. 4-2 Sonego, altro dritto vincente violento dell’azzurro! Un’ora di gioco da poco passata. 40-0 CHE PALLA CORTA DI DRITTO DI Sonego! Arma che gli sta dando tantissimi punti! 30-0 Servizio e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3, ancora punto a rete con volée alta di dritto di. 40-15 Si lancia di nuovo a rete, chiudendo con la volée alta. Questo è il suo gioco tipico. 30-15 Veronica di. 15-15 Due punti vinti in uno da, che deve scendere due volte a rete per farlo suo con il dritto. 0-15 Passante di dritto vincente di, lungolinea peraltro favorito dal nastro colpito dasulla discesa a rete con la volée di dritto. 4-2, altro dritto vincente violento dell’azzurro! Un’ora di gioco da poco passata. 40-0 CHE PALLA CORTA DI DRITTO DI! Arma che gli sta dando tantissimi punti! 30-0 Servizio e ...

