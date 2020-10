Maradona: «C’è chi si vanta di aver giocato nella Juve o nel Real Madrid, io nel Napoli» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni: ecco alcune parole dell’argentino in una lettere al Corriere dello Sport Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni e, in una lettera al Corriere dello Sport, ha parlato del suo amore per il Napoli e del regalo che vorrebbe ricevere per questo suo compleanno. GATTUSO – «Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio. Faccio il tifo per te e voglio dirti una cosa: c’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel Real Madrid, nella Juventus. Io mi vanto e sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli. Spero che un giorno possa dirlo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armandocompie oggi 60 anni: ecco alcune parole dell’argentino in una lettere al Corriere dello Sport Diego Armandocompie oggi 60 anni e, in una lettera al Corriere dello Sport, ha parlato del suo amore per ile del regalo che vorrebbe ricevere per questo suo compleanno. GATTUSO – «Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio. Faccio il tifo per te e voglio dirti una cosa: c’è gente che sidinel Barcellona, nelntus. Io mi vanto e sono orgoglioso difatto parte del. Spero che un giorno possa dirlo ...

