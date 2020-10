Josh Cheuse Sony parla del nuovo album degli AcDc

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è molta attesa per ildisco dei leggendari rocker australiani. Un hype che ha raggiunto il limite con la pubblicazione delsingolo Shot in The Dark, arrivato alle orecchie di noi ascoltatori lo scorso 7 ottobre. Come sarà quindi il ritorno di una delle band più amate del pianeta? A dirlo è il direttore creativo dellada decenni spalla di grandi artisti musicali, alla rivista musicale Music Week. Come sarà lldiscoPower Up? “Questa è la cosa più importante che ho fatto. Rock Or Bust era abbastanza grande, ma questo Power Up sembra superiore. Il mio ruolo è rendere al meglio le intenzioni creative del ...