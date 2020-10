F1, GP Emilia Romagna 2020: il Circus torna a Imola, teatro di tradimenti, tragedie e colpi di scena (Di giovedì 29 ottobre 2020) Domenica la Formula 1 tornerà a gareggiare a Imola dopo oltre 14 anni di assenza. “Merito”, si fa per dire, della pandemia di Covid-19, che ha obbligato Liberty Media a riscrivere da capo a piedi il calendario della stagione 2020, cancellando la trasferta nordamericana per trovare soluzioni alternative in Europa. Così, il 1° novembre sulle rive del Santerno andrà in scena il Gran Premio di Emilia Romagna, che farà seguito al GP d’Italia 1980 e alle ventisei edizioni del GP di San Marino disputatesi tra il 1981 e il 2006. Va rimarcato come l’appuntamento programmato nei prossimi giorni seguirà un format sperimentale, in quanto si testerà il weekend corto. Il programma prevede un’unica sessione di prove libere della durata di 90 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Domenica la Formula 1 tornerà a gareggiare adopo oltre 14 anni di assenza. “Merito”, si fa per dire, della pandemia di Covid-19, che ha obbligato Liberty Media a riscrivere da capo a piedi il calendario della stagione, cancellando la trasferta nordamericana per trovare soluzioni alternative in Europa. Così, il 1° novembre sulle rive del Santerno andrà inil Gran Premio di, che farà seguito al GP d’Italia 1980 e alle ventisei edizioni del GP di San Marino disputatesi tra il 1981 e il 2006. Va rimarcato come l’appuntamento programmato nei prossimi giorni seguirà un format sperimentale, in quanto si testerà il weekend corto. Il programma prevede un’unica sessione di prove libere della durata di 90 ...

