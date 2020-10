Bonus Covid: a chi spetta e a quanto ammonta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra le tante misure varate dal Governo dopo l’ultimo Dpcm, c’è anche il Bonus Covid: si tratta di un sostegno che sarà erogato dall’Inps per aiutare determinate categorie di lavoratori in crisi, fortemente colpiti da questo inizio di seconda ondata di Coronavirus che sta impervesando sull’Italia e anche nel resto del mondo. Ma a chi spetta il Bonus Covid? E soprattutto, a quanto ammonta la cifra che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale erogherà a tutti coloro che ne avranno diritto? Cerchiamo di capire meglio tutti questi importanti aspetti. Bonus Covid: a chi spetta Annunciando il Bonus Covid, il Governo ha anche anticipato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra le tante misure varate dal Governo dopo l’ultimo Dpcm, c’è anche il: si tratta di un sostegno che sarà erogato dall’Inps per aiutare determinate categorie di lavoratori in crisi, fortemente colpiti da questo inizio di seconda ondata di Coronavirus che sta impervesando sull’Italia e anche nel resto del mondo. Ma a chiil? E soprattutto, ala cifra che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale erogherà a tutti coloro che ne avranno diritto? Cerchiamo di capire meglio tutti questi importanti aspetti.: a chiAnnunciando il, il Governo ha anche anticipato ...

Piu_Europa : Dietro alla chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti c'è un dramma nel dramma: quello dei lavoratori in nero… - CarenteStella : RT @fenice_risorta: Ma che ce ne frega, abbiamo i banchi con le rotelle, i monopattini, le biciclette, sono andati in vacanza col bonus, st… - TheItalianTimes : Nel #decretoristori è stato inserito un indennizzo per i lavoratori dello #sport, del #turismo e dello #spettacolo - Isabell86356282 : RT @fenice_risorta: Ma che ce ne frega, abbiamo i banchi con le rotelle, i monopattini, le biciclette, sono andati in vacanza col bonus, st… - Ornella88813128 : RT @RegioneER: Contributo fino a 1.000 euro alle edicole dell'Emilia-Romagna, @RegioneER integra il bonus nazionale. @AssembleaER approva l… -