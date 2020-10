Parma, poliziotto dà un calcio a un manifestante a terra: questore avvia indagini. Il video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stava per concludersi la manifestazione che martedì sera ha portato in piazza Garibaldi a Parma oltre mille persone contro il Dpcm quando tre poliziotti hanno intercettato un uomo, che stava avventandosi contro una vetrina. Lo hanno bloccato a terra e uno dei tre agenti, come testimonia un video che sta circolando sui social, lo ha colpito al volto con un calcio. È l’episodio su cui il questore di Parma ha avviato accertamenti. La Questura riferisce in una nota che “il dipendente autore delle condotte è stato identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi” L'articolo Parma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stava per concludersi la manifestazione che martedì sera ha portato in piazza Garibaldi aoltre mille persone contro il Dpcm quando tre poliziotti hanno intercettato un uomo, che stava avventandosi contro una vetrina. Lo hanno bloccato ae uno dei tre agenti, come testimonia unche sta circolando sui social, lo ha colpito al volto con un. È l’episodio su cui ildihato accertamenti. La Questura riferisce in una nota che “il dipendente autore delle condotte è stato identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi” L'articolo, ...

