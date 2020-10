Al via l’asta di beneficenza a sostegno della comunità di San Patrignano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La speranza e il desiderio di aiutare il prossimo non si fermano. Ed è così che, nonostante il momento critico e difficile, la tradizionale asta di beneficenza organizzata da San Patrignano per la raccolta fondi a sostegno della Comunità di recupero si farà, ma in maniera virtuale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La speranza e il desiderio di aiutare il prossimo non si fermano. Ed è così che, nonostante il momento critico e difficile, la tradizionale asta di beneficenza organizzata da San Patrignano per la raccolta fondi a sostegno della Comunità di recupero si farà, ma in maniera virtuale.

Fantacalcio : FANTARACCONTI - Io, il Covid-19 e la mia asta a distanza in attesa del secondo tampone negativo… - carloscardadorg : RT @mattinodipadova: Si parte da 150 e 250 euro per una Fiat 600 del ’58 e una Lancia Fulvia del ’69. All’incanto anche cinque vetture e du… - Seat_600_Leon : RT @mattinodipadova: Si parte da 150 e 250 euro per una Fiat 600 del ’58 e una Lancia Fulvia del ’69. All’incanto anche cinque vetture e du… - Panikmediatik : @FmMosca @GuidoCrosetto No, non riaprirà. Povera piccola, la tua cameretta sarà venduta all'asta dalla banca che vu… - TSTARANTO : La campionessa di salto con l'asta Francesca Semeraro nel libro di esordio di Paolo Arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : via l’asta Artprice by Artmarket.com: La situazione del mercato della Street Art nel mondo Fortune Italia