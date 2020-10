GF Vip, Selvaggia Lucarelli contro Mario Balotelli e Signorini: “Ma che schifezza hai detto?” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere.” E’ il post scritto qualche minuto fa da Selvaggia Lucarelli che ha commentato dal suo profilo Instagram quanto è accaduto ieri sera al Grande Fratello ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è tanto quel subumano diche arriva e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. Eche: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma chehai detto?”. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere.” E’ il post scritto qualche minuto fa dache ha commentato dal suo profilo Instagram quanto è accaduto ieri sera al Grande Fratello ...

_phoenix95 : Hanno spostato il giorno dell'eliminazione per avere il trio elisabetta-pier-selvaggia E adesso con la strategia d… - meko5454 : Come se noi fossimo extraterrestri..abbiamo sofferto tutti per Amore. - il_cupo : ?@stanzaselvaggia? choc: 'Sono stata male 5 anni per un uomo, ho perso tutti i capelli. Misi in pericolo la mia vit… - Miasoricelli : @GrandeFratello posso capire selvaggia Roma che vip è????degrado - Piera47009286 : #GFVIP riguardo i nuovi arrivi di Giulia Salemi c era bisogno? Ha fatto il gf VIP l altro ieri. Bettarini li sta f… -