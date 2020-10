Coronavirus, Galli: “Lockdown? Se fra 2 settimane il trend non cambia servono restrizioni più forti” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Galli: “Lockdown? Se fra 2 settimane trend non cambia restrizioni più forti” “Se la tendenza dei contagi da Coronavirus non viene invertita nei prossimi 15-20 giorni, è molto probabile che siano necessarie restrizioni ben maggiori per evitare guai: un lockdown generalizzato? Sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento”: è questa la previsione di Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite stamattina ad Agorà su Rai 3. Il professore ha anche tracciato quella che è la linea da seguire nei prossimi giorni: “Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi negli ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020): “Lockdown? Se fra 2nonpiù forti” “Se la tendenza dei contagi danon viene invertita nei prossimi 15-20 giorni, è molto probabile che siano necessarieben maggiori per evitare guai: un lockdown generalizzato? Sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento”: è questa la previsione di Massimo, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite stamattina ad Agorà su Rai 3. Il professore ha anche tracciato quella che è la linea da seguire nei prossimi giorni: “Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi negli ...

