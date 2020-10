Venerdì primo sciopero generale d’autunno: possibile paralisi in tutta Italia per 24 ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre è il giorno scelto per il primo grande sciopero generale dell’autunno, che per 24 ore rischia di paralizzare l’Italia. L’agitazione coinvolge tutti i lavoratori del sindacato Cub – confederazione unitaria di base – ma probabilmente arrecherà più disagi nel settore trasporto pubblico. A Milano rischiano di fermarsi i treni regionali di Trenord – oltre che Italo e TrenItalia – e tutti i mezzi di Atm con metropolitane, autobus e tram che non sono garantiti. “Si avvisa che il sindacato Cub Trasporti ha aderito allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario, dalle 21 del 22 ottobre 2020 alle ore 21 del 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre è il giorno scelto per ilgrandedell’autunno, che per 24 ore rischia di paralizzare l’. L’agitazione coinvolge tutti i lavoratori del sindacato Cub – confederazione unitaria di base – ma probabilmente arrecherà più disagi nel settore trasporto pubblico. A Milano rischiano di fermarsi i treni regionali di Trenord – oltre che Italo e Tren– e tutti i mezzi di Atm con metropolitane, autobus e tram che non sono garantiti. “Si avvisa che il sindacato Cub Trasporti ha aderito allodi tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario, dalle 21 del 22 ottobre 2020 alle ore 21 del 23 ...

