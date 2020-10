Ronaldo, la Juventus prega: in campo contro il Barca solo a una condizione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo può scendere in campo contro il Barcellona ad una sola condizione: il portoghese ci spera, la Juventus prega La Juventus potrebbe riavere Cristiano Ronaldo per il big match di Champions League contro il Barcellona, ma ad una sola condizione. Il protocollo Uefa prevede che un giocatore per scendere in campo deve essere ciclicamente guarito o negativo al Covid. Qualora il portoghese fosse ancora positivo, questo non precluderebbe la sua convocazione. Per sperare di scendere in campo basta che Ronaldo dimostri la sua asintomaticità, quindi carica virale molto bassa. Ovviamente questo coincide con l’attuale condizione ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cristianopuò scendere inil Barcellona ad una sola: il portoghese ci spera, laLapotrebbe riavere Cristianoper il big match di Champions Leagueil Barcellona, ma ad una sola. Il protocollo Uefa prevede che un giocatore per scendere indeve essere ciclicamente guarito o negativo al Covid. Qualora il portoghese fosse ancora positivo, questo non precluderebbe la sua convocazione. Per sperare di scendere inbasta chedimostri la sua asintomaticità, quindi carica virale molto bassa. Ovviamente questo coincide con l’attuale...

