Lascia la figlia neonata e positiva al Coronavirus in ospedale e sparisce nel nulla

Ha Lasciato la figlia neonata nell'ospedale dei bambini a Palermo dopo l'esito positivo del tampone e da quel momento non ha più dato notizie di sé: dopo avere ricevuto il risultato relativo alla bambina, la madre è stata allontanata per questioni procedurali, ma non ha più fatto ritorno in ospedale ed è al momento irreperibile. "Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre. Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono della piccola," ha spiegato la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina. Le ricerche sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini dell'entrata del pronto soccorso.

Una donna ha lasciato la figlia neonata nell'ospedale dei bambini a Palermo dopo l'esito del tampone sul Covid che ha segnalato la positività della bimba. La donna la scorsa settimana è andata ...

