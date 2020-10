Senza posti letto e anestesisti | De Luca ordina il coprifuoco

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lo “sceriffo” Vincenzo Desceglie il: da venerdì prossimo la Campania chiude dalle 23 fino alle 5 del mattino. Attività e mobilità: dopo quell’ora non si esce di casa, non si passeggia per strada, non si tengono aperti bar, ristoranti, gelaterie, locali. Colpita la movida, troppo irrinunciabile per i ragazzi. E’ la seconda regione italiana dopo la Lombardia di Attilio Fontana a imporre una regola così draconiana ai propri cittadini. Una sorta di lockdown notturno – anche se quella parola non viene pronunciata:fa meno paura, di questi tempi, di quella sanitaria. Il via libera del governo alla richiesta, preannunciata al ministro Roberto Speranza, è attesa in giornata. A quel punto il governatore firmerà l’nza. ...