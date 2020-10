Cipro del Nord ha scelto di seguire la linea di Erdogan (Di martedì 20 ottobre 2020) Di solito le elezioni e, più in generale, gli eventi politici che contraddistinguono la Repubblica di Cipro del Nord non hanno un interesse di primo piano. Appare infatti scontata l’adesione di questo territorio turcofono ai voleri di Ankara e, in particolar modo, del presidente Erdogan. Questa volta però il discorso è stato molto diverso. Le … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 ottobre 2020) Di solito le elezioni e, più in generale, gli eventi politici che contraddistinguono la Repubblica didelnon hanno un interesse di primo piano. Appare infatti scontata l’adesione di questo territorio turcofono ai voleri di Ankara e, in particolar modo, del presidente. Questa volta però il discorso è stato molto diverso. Le … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Cipro del Il nazionalista di destra Ersin Tatar ha vinto le elezioni presidenziali della Repubblica Turca di Cipro del Nord Il Post Grecia-Turchia, vi spiego perché Erdogan fa la voce grossa. Parla l’amm. Sanfelice di Monteforte

La posizione della Turchia a Cipro nord è chiara ... la reciprocità è la legge somma del mondo diplomatico, quindi la Grecia dovrebbe cedere qualcosina per guadagnare qualcos’altro.

Commissione Ue: traffico illecito di passaporti, procedura di infrazione contro Cipro e Malta

Procedura di infrazione avviata contro Cipro e Malta riguardo i cosiddetti "passaporti d'oro", cioè la vendita a prezzi da capogiro della cittadinanza cipriota o maltese (e quindi europea) a persone d ...

