“Maria De Filippi mi voleva” Il ‘no’ clamoroso viene fuori solo ora Una smacco non da poco a Queen Mary

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è chi dice no. In una recente intervista a “Il Giornale” Roberta Beta, ex concorrente nella prima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza nel mondo della televisione italiana. Ad un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip Roberta, oggi conduttrice radiofonica e opinionista di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha raccontato un curioso aneddoto che la lega a Maria De. La partecipazione al GF Vip le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo e tra le tante proposte ricevute c’è stata anche quella di Maria. La risposta di Roberta, però, è stata negativa, come la stessa conduttrice rivela: “Una volta dissi no anche a Maria De, mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e Donne, rifiutai e lei mi ...