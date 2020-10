Covid, Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all’uso della mascherina” (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell'utilizzo delle mascherine". A raccontarlo è Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, che nelle sue stories su Instagram spiega di aver parlato ieri con Giuseppe Conte. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che haunda parte mia e di mia moglie nell'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell'utilizzo delle mascherine". A raccontarlo è, rapper e marito di Chiara Ferragni, che nelle sue stories su Instagram spiega di aver parlato ieri con Giuseppe Conte.

IlContiAndrea : La presidenza del Consiglio ha chiesto a #Fedez e #ChiaraFerragni di sensibilizzare i follower a usare la mascherin… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - ElenaManzonidiC : RT @ForzaNuova: Ieri, per altro in differita, lo show Casalino-Conte delle #mascherine indossate a 10metri di distanza per suscitare effett… - eleitaliana : RT @SkyTG24: Covid, Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all’uso della mascherina” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all’uso della mascherina” -