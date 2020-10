Choc a Latina | donna picchiata e segregata in balcone | «Adesso rimani lì»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto A.M. dell’80, nato a Napoli e residente a, per sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna. Nel pomeriggio di ieri, un dipendente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto per aiutare unae rinchiusa fuori, nel terrazzo di casa, per punizione dal proprio compagno. La, dopo essere riuscita con l’aiuto del poliziotto residente nello stesso stabile a scavalcare il terrazzo ed a giungere nell’appartamento attiguo, riferiva al personale intervenuto che il proprio compagno, dopo averla strattonata con violenza, le aveva impedito di uscire di casa, chiudendo ...

