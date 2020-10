Cassano: “L’Inter è favorita nel derby, Ibra meglio di Lukaku” (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ex calciatore Antonio Cassano, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, ha espresso la sua opinione in merito al derby di Milano di scena sabato 17 ottobre a San Siro. “L’Inter ha più da perdere, ma siamo appena alla quarta giornata e c’è tanto tempo per recuperare. Vedo i nerazzurri favoriti, ma il Milan ha un giocatore come Ibrahimovic che può cambiare tutto. Zlatan è il migliore del campionato, anche meglio di Lukaku. Calhanoglu dovrà assisterlo bene. Giocai meglio al Milan che all’Inter. Il mio motivo del passaggio in nerazzurro fu una lite con Galliani” ha concluso Cassano. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ex calciatore Antonio, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, ha espresso la sua opinione in merito aldi Milano di scena sabato 17 ottobre a San Siro. “L’Inter ha più da perdere, ma siamo appena alla quarta giornata e c’è tanto tempo per recuperare. Vedo i nerazzurri favoriti, ma il Milan ha un giocatore comehimovic che può cambiare tutto. Zlatan è il migliore del campionato, anchedi Lukaku. Calhanoglu dovrà assisterlo bene. Giocaial Milan che all’Inter. Il mio motivo del passaggio in nerazzurro fu una lite con Galliani” ha concluso

FcInterNewsit : Cassano: 'L'Inter deve vincere lo Scudetto: non può fallire. Lautaro come Aguero, Eriksen un top' - calciotoday_it : ???'#Eriksen non lo terrei mai fuori, è un campione' ?? Antonio #Cassano punta il dito contro #Conte ??L'intervista… - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Cassano: 'L'Inter deve vincere lo Scudetto: non può fallire. Lautaro come Aguero, Eriksen un top' - Dalla_SerieA : Il derby di Cassano: 'Conte deve vincere, Ibrahimovic il top' - - BluFox70 : RT @FcInterNewsit: Cassano: 'L'Inter deve vincere lo Scudetto: non può fallire. Lautaro come Aguero, Eriksen un top' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano “L’Inter Palermo: seduta pomeridiana in vista del Bologna, Maresca parlerà in conferenza stampa Mediagol.it