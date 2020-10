I tre punti alla Juve sono un teatrino osceno e scevro di dignità e moralità (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ciò che mi deprime maggiormente,riguardo la vicenda Juventus-Napoli, è il silenzio servile delle altre additate come pretendenti al titolo. Hanno ottenuto tre punti e tutte mute, Inter, Atalanta, il focoso Lotito, il rampante Milan, il ribelle Comisso e l’altro yankee romano. Insomma i bianconeri avranno tre punti in più, per il momento, e tutti sono d’accordo in nome di un teatrino osceno e scevro di dignità e moralità. Cosa accadrebbe se dovesse restare tutto immutato anche dopo il ricorso? Dato che è stata emessa una sentenza alle intenzioni presunte della Ssc Napoli, ora provo a disegnare anche io uno scenario probabilistico. La Juventus vince il titolo con due punti di vantaggio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ciò che mi deprime maggiormente,riguardo la vicendantus-Napoli, è il silenzio servile delle altre additate come pretendenti al titolo. Hanno ottenuto tree tutte mute, Inter, Atalanta, il focoso Lotito, il rampante Milan, il ribelle Comisso e l’altro yankee romano. Insomma i bianconeri avranno trein più, per il momento, e tuttid’accordo in nome di undi dignità e moralità. Cosa accadrebbe se dovesse restare tutto immutato anche dopo il ricorso? Dato che è stata emessa una sentenza alle intenzioni presunte della Ssc Napoli, ora provo a disegnare anche io uno scenario probabilistico. Lantus vince il titolo con duedi vantaggio ...

Eurosport_IT : Quello è Steph Curry travestito da Peppe Poeta... ???????? 27 punti (career high in A) 7 su 8 da tre ???? 33 di valutazi… - napolista : I tre punti alla #Juve sono un teatrino osceno e scevro di dignità e moralità Di Armando De Martino - ilNapolista - CoccoRasaIino : Lucì, le basi. Tre punti, tre tweet. Già te lo dissi: la matematica è un opinione solo per me che posso permetterm… - zazoomblog : Conte: “Il derby porta difficoltà maggiori ma vale sempre tre punti. Ci saranno molte rotazioni” - #Conte: #derby… - clikservernet : Conte: “Il derby porta difficoltà maggiori, ma vale sempre tre punti. Ci saranno molte rotazioni” -

Ultime Notizie dalla rete : tre punti Siena, tre punti di carica Ora si lavora ai recuperi LA NAZIONE Inter, Conte: “Milan forte che ha ripreso nel modo giusto, noi vogliamo continuare il percorso”

Le sue dichiarazioni: “Cerchiamo di far bene in tutte le partite che giochiamo, ogni singola vittoria vale tre punti. Il derby porta difficoltà maggiori, affrontiamo una squadra forte che sta facendo ...

Abruzzo. Coperture vaccinali allineate all’Italia, obiettivi regionali molto ambiziosi

Si punta sull’autonomia, e "fantasia", aziendale per dare gambe al patto vaccinale stretto con i professionisti. La Regione ha dettato le linee e ha stanziato le risorse ma ciascun territorio, ciascun ...

Le sue dichiarazioni: “Cerchiamo di far bene in tutte le partite che giochiamo, ogni singola vittoria vale tre punti. Il derby porta difficoltà maggiori, affrontiamo una squadra forte che sta facendo ...Si punta sull’autonomia, e "fantasia", aziendale per dare gambe al patto vaccinale stretto con i professionisti. La Regione ha dettato le linee e ha stanziato le risorse ma ciascun territorio, ciascun ...