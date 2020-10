The Mandalorian 2: un nuovo teaser svela scene inedite (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stato rilasciato un nuovo teaser per la seconda stagione di The Mandalorian. Il video contiene delle scene inedite L’attesa per la seconda stagione di The Mandalorian, il fortunato spinoff dell’universo di Star Wars con protagonista Pedro Pascal, sembra interminabile. Per ingannarla, i canali ufficiali della serie di Disney Plus stanno rilasciando diversi nuovi contenuti che stanno facendo il giro del mondo mandando in visibilio tutti i fan più accaniti di Baby Yoda, che non vedono l’ora di poter rivedere il loro pupillo nei nuovi episodi. Prima è arrivato l’annuncio della data ufficiale, poi le copertine di Entertainment Weekly, più tardi è stato rilasciato il trailer ufficiale e, infine, i primi poster promozionali, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stato rilasciato unper la seconda stagione di The. Il video contiene delleL’attesa per la seconda stagione di The, il fortunato spinoff dell’universo di Star Wars con protagonista Pedro Pascal, sembra interminabile. Per ingannarla, i canali ufficiali della serie di Disney Plus stanno rilasciando diversi nuovi contenuti che stanno facendo il giro del mondo mandando in visibilio tutti i fan più accaniti di Baby Yoda, che non vedono l’ora di poter rivedere il loro pupillo nei nuovi episodi. Prima è arrivato l’annuncio della data ufficiale, poi le copertine di Entertainment Weekly, più tardi è stato rilasciato il trailer ufficiale e, infine, i primi poster promozionali, ...

