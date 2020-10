McKennie positivo al coronavirus: Juve in isolamento fiduciario (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’attesa che rientri a Torino Cristiano Ronaldo, la Juventus ha dato notizia di un nuovo caso di coronavirus in rosa: Weston McKennie. Il centrocampista non era partito per impegni con la nazionale statunitense. Di seguito la nota del club bianconero. Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’attesa che rientri a Torino Cristiano Ronaldo, lantus ha dato notizia di un nuovo caso diin rosa: Weston. Il centrocampista non era partito per impegni con la nazionale statunitense. Di seguito la nota del club bianconero.ntus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società ...

