Ambiente, Greta Thunberg lancia l'appello a Macron: "mantenga la sua promessa" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continua la battaglia ambientalista di Greta Thunberg: la giovane svedese ha lanciato un appello al presidente francese Macron, invitandolo ad "assumersi la responsabilità" nella lotta contro i cambiamenti climatici, mantenendo la sua promessa di essere all'avanguardia sul dossier. "Nulla di ciò che è stato proposto o spinto è in linea con ciò che ci dice la scienza", ha dichiarato la leader svedese del movimento "Fridays for Future" in un'intervista via Zoom. Greta, alla vigilia di un importante vertice a Bruxelles, ha anche chiesto ai leader dellUnione Europea di lavorare sodo per migliorare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030: una mossa che l'UE deve fare entro ...

